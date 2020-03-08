ИА «Ореанда-Новости».Почти летняя погода пришла в эти выходные в южные регионы России. Температура воздуха прогрелась до двадцати градусов выше нуля.

В течение следующих трёх-пяти дней в регионах Южного Федерального округа установится «летняя» погода. Столбик термометра поднимется выше двадцати градусов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, «невероятная» погода, почти летняя порадует жителей Краснодарского края и Ростовской области в ближайшие дни. Температуры от 19 до 21 градуса выше нуля установится в этих регионах. Как отметил, специалист, жаль, что температуру воды летней не назовёшь.



Синоптики рекомендуют успеть насладиться тёплыми деньками, потом на территорию юга России придут значительно более низкие температуры и дожди.