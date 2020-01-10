Приблизительно на одном уровне из года в год остаётся данный показатель. В частности, по сообщении Алексея Криворучко, занимающим должность замминистра обороны РФ, в 2019 году 68 процентов оборонзаказа РФ было выделено на приобретение техники и вооружения.Шойгу заявил, что Россия продолжает заниматься повышением боеспособности своих ВС, в том числе через поставки современных видов вооружения.По словам руководителя Минобороны, на сервисное обслуживание, ремонт и модернизацию техники будут направлено около 19 процентов бюджетных ассигнований. Шойгу заявляет, что перед ВС стоит задача заниматься поддержанием на уровне 95 процентов количества исправной техники.