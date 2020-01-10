10.01.2020, 12:35
На закупку нового оружия в 2020 году пойдет две трети оборонзаказа в РФ
ИА «Ореанда-Новости» На приобретение новейших образцов оружия пойдет в 2020 году около 68 процентов гособоронзаказа. Об этом было заявлено в пятницу Сергеем Шойгу, возглавляющим Министерство обороны РФ.
Приблизительно на одном уровне из года в год остаётся данный показатель. В частности, по сообщении Алексея Криворучко, занимающим должность замминистра обороны РФ, в 2019 году 68 процентов оборонзаказа РФ было выделено на приобретение техники и вооружения.
Шойгу заявил, что Россия продолжает заниматься повышением боеспособности своих ВС, в том числе через поставки современных видов вооружения.
По словам руководителя Минобороны, на сервисное обслуживание, ремонт и модернизацию техники будут направлено около 19 процентов бюджетных ассигнований. Шойгу заявляет, что перед ВС стоит задача заниматься поддержанием на уровне 95 процентов количества исправной техники.
Приблизительно на одном уровне из года в год остаётся данный показатель. В частности, по сообщении Алексея Криворучко, занимающим должность замминистра обороны РФ, в 2019 году 68 процентов оборонзаказа РФ было выделено на приобретение техники и вооружения.
Шойгу заявил, что Россия продолжает заниматься повышением боеспособности своих ВС, в том числе через поставки современных видов вооружения.
По словам руководителя Минобороны, на сервисное обслуживание, ремонт и модернизацию техники будут направлено около 19 процентов бюджетных ассигнований. Шойгу заявляет, что перед ВС стоит задача заниматься поддержанием на уровне 95 процентов количества исправной техники.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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