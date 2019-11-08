ИА «Ореанда-Новости». Инспекторы сообщили, что из вспенившейся реки взята проба воды.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу департамента природопользования столицы.

Инспекторы ведомства взяли пробы воды из реки Раменке на Западе Москвы. Она протекает в парке имени 50-летия Октября. Эксперты выехали после нескольких звонков на горячую линию службы.

В социальных сетях также уже появилась информация о пенящейся реке.

Очевидцы рассказали, что пена белого цвета порой достигала размеров человека. После того, как пробы исследуют, результаты будут опубликованы.