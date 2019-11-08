08.11.2019, 13:55
На Западе Москвы обнаружилась вспенившаяся река
ИА «Ореанда-Новости». Инспекторы сообщили, что из вспенившейся реки взята проба воды.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу департамента природопользования столицы.
Инспекторы ведомства взяли пробы воды из реки Раменке на Западе Москвы. Она протекает в парке имени 50-летия Октября. Эксперты выехали после нескольких звонков на горячую линию службы.
В социальных сетях также уже появилась информация о пенящейся реке.
Очевидцы рассказали, что пена белого цвета порой достигала размеров человека. После того, как пробы исследуют, результаты будут опубликованы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии