ИА «Ореанда-Новости». В Москве 4 мая рядом с жилым домом по улице Гжацкая упал башенный кран. В результате ЧП пострадал человек, сообщили в экстренных службах Москвы, передаёт РИА Новости.

Кран упал рядом с домом №16 по улице Гжацкая, пострадала крановщица, разрушений на земле нет, как и других пострадавших. Обстоятельства случившегося выясняются, отметил собеседник информационного агентства.

Официальной информации ведомств о ЧП пока нет.