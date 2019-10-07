ИА «Ореанда-Новости». Межрегиональная общественная организация «Творческое объединение цирковых коллективов» обратилась в СКР с жалобой на руководителя Большого московского цирка Эдгарда Запашного, пишет RNS.



В жалобе сказано, что Запашный, злоупотребляя служебным положением, нанёс цирку ущерб на сумму около 800 тысяч рублей.



Отмечается, что цирк закупал юруслуги у одного поставщика. Это, как утверждают заявители, является нарушением антимонопольного законодательства.



Речь идёт об иске, который был подан против радиостанции «Говорит Москва» из-за слов журналиста Сергея Доренко о «звереубийце» Запашном.