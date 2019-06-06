Соответствующее соглашение подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, директор «Домодедово» Игорь Борисов и глава совета директоров компании-застройщика АО «Скай Капитал» Андрей Кареев.Курорт возведут на площади в 50 га. Там будет аквапарк, пляжи, тропический лес, построят кинотеатр, планетарий, фитнес-центр, каток. В год комплекс смогут посетить до 4,5 миллионов человек.



