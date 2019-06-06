06.06.2019, 16:26
На землях аэропорта «Домодедово» сделают тропический курорт
ИА «Ореанда-Новости». Аэропорт «Домодедово» сдаст землю в аренду под строительство круглогодичного курортного комплекса «Тропический остров», пишет «Интерфакс».
Соответствующее соглашение подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, директор «Домодедово» Игорь Борисов и глава совета директоров компании-застройщика АО «Скай Капитал» Андрей Кареев.
Курорт возведут на площади в 50 га. Там будет аквапарк, пляжи, тропический лес, построят кинотеатр, планетарий, фитнес-центр, каток. В год комплекс смогут посетить до 4,5 миллионов человек.
Соответствующее соглашение подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, директор «Домодедово» Игорь Борисов и глава совета директоров компании-застройщика АО «Скай Капитал» Андрей Кареев.
Курорт возведут на площади в 50 га. Там будет аквапарк, пляжи, тропический лес, построят кинотеатр, планетарий, фитнес-центр, каток. В год комплекс смогут посетить до 4,5 миллионов человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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