ИА «Ореанда-Новости». Израильтянку Нааму Иссахар, осуждённую за наркотики, освободили из колонии.

Гражданка США и Израиля Наама Иссахар была помилована и освобождена из колонии в Подмосковье. Об этом сообщила ФСИН.

Девушка обратилась лично к президенту России с просьбой о помиловании. Также освободить израильтянку просили глава Израиля Ривлин, премьер государства Нетаньяху и мать осуждённой, которая просила помочь вернуть Нааму домой.

Израильтянка была осуждена на 7,5 лет за контрабанду наркотиков. В её рюкзаке нашли около 10 граммов гашиша. Сначала девушка заявила, что наркотики для личного пользования, а затем изменила показания, отрекаясь от запрещённых веществ. Она заявила, что не знает, каким образом они попали к ней в сумку.