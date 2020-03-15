15.03.2020, 10:23
Набережные Челны ждут 10-градусные морозы
ИА «Ореанда-Новости». Как заявляют Челнинские известия, холода и метели начнутся в регионе уже с начала следующей недели.
В понедельник ожидается -2 градуса, в течение недели ночами температура будет доходить до -10 градусов. Также ожидаются сильные снегопады, ветра, метели, гололедица. Жителям рекомендуется быть осторожнее на дорогах, не развивать большую скорость и держаться дальше от других машин. Пешеходам следует быть готовым к резким перепадам температуры и держаться дальше от неустойчивых высоких сооружений.
Нужно отметить, что аномальный холода наступили и в Москве, неблагоприятные погодные условия продержатся там до 15 марта.
В понедельник ожидается -2 градуса, в течение недели ночами температура будет доходить до -10 градусов. Также ожидаются сильные снегопады, ветра, метели, гололедица. Жителям рекомендуется быть осторожнее на дорогах, не развивать большую скорость и держаться дальше от других машин. Пешеходам следует быть готовым к резким перепадам температуры и держаться дальше от неустойчивых высоких сооружений.
Нужно отметить, что аномальный холода наступили и в Москве, неблагоприятные погодные условия продержатся там до 15 марта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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