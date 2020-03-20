ИА «Ореанда-Новости». Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина допустила, что инфляция в 2020 году может временно превысить целевые 4%. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики.

Набиуллина отметила, что ЦБ ожидает улучшения динамики экономики России в следующем году, а также возвращения к цели в 4%. Она также подчеркнула, что важно «не допустить раскручивания инфляционной спирали». На этот показатель влияет динамика финансовых рынков, а также риски возможного дальнейшего снижения цен на нефть.

Также глава Банка России подчеркнула, что темпы роста ВВП страны могут замедлиться во втором квартале, однако годовые темпы прироста останутся в положительной зоне.

Ранее сегодня регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне шести процентов годовых.