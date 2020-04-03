ИА «Ореанда-Новости». Глава Банка России Эльвира Набиуллина оценила влияние нерабочего апреля на российскую экономику. Она заявила в ходе онлайн-конференции, что негативные эффекты, скорее всего, сконцентрируются во втором квартале этого года.

Глава ЦБ отметила, что введение нерабочих дней в стране, которые помогают защититься от коронавируса, неизбежно сказывается на экономике. Помимо выходных многие регионы прибегают к дополнительным ограничительным мерам на экономическую деятельность.

Она обратила внимание, что опыт других стран демонстрирует влияние карантина на экономическое благополучие страны. Так, месяц карантина в масштабах всей России может стоить экономике 1,5-2% годового ВВП. Набиуллина подчеркнула, что совокупный эффект будет зависеть от того, насколько длительными будут ограничения.