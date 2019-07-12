ИА «Ореанда-Новости» Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак сообщил журналистам о намерении провести суда через Керченский пролив.

На вопрос о том, запланированы ли проходы украинских кораблей через пролив, соединяющий Чёрное и Азовское моря, военный ответил: «Конкретно в эту секунду – нет. А вообще, конечно, планируем. Поскольку Керченский пролив наш, как бы россияне ни кричали, что он их».

В ноябре 2018 года три украинских судна вторглись в территориальные воды России в Чёрном море и были задержаны российскими пограничниками. 22 июня 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить моряков и вернуть Украине конфискованные корабли. Российские власти указали на то, что данный суд не полномочен рассматривать подобные ситуации и не выполнили требование.