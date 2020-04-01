01.04.2020, 09:00
Начало работы призывных комиссий для набора в армию отложили на май
ИА «Ореанда-Новости». Как сообщает газета Министерства обороны, даты работы призывных комиссий и начала службы призывников сдвинулась из-за пандемии.
Сообщается, что комиссии готовы начать работы по оповещению граждан о призыве с 1 апреля. Однако в соответствии с указаниями Генерального штаба ВС, мероприятия по призыву граждан будут приостановлены и перенесены на более поздний срок.
В то же время в пресс-службе Западного призывного округа в Санкт-Петербурге сообщили, что оповещать о наборе в армию начнут лишь в начале мая этого года.
Сообщается, что комиссии готовы начать работы по оповещению граждан о призыве с 1 апреля. Однако в соответствии с указаниями Генерального штаба ВС, мероприятия по призыву граждан будут приостановлены и перенесены на более поздний срок.
В то же время в пресс-службе Западного призывного округа в Санкт-Петербурге сообщили, что оповещать о наборе в армию начнут лишь в начале мая этого года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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