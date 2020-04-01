. Как сообщает газета Министерства обороны, даты работы призывных комиссий и начала службы призывников сдвинулась из-за пандемии.Сообщается, что комиссии готовы начать работы по оповещению граждан о призыве с 1 апреля. Однако в соответствии с указаниями Генерального штаба ВС, мероприятия по призыву граждан будут приостановлены и перенесены на более поздний срок.