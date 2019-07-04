ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин прилетел в Италию, где он встретится с главой государства Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте. О визите российского лидера пишет «РИА Новости».

Президент примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ. Также в ходе визита Путин встретится с папой римским Франциском, в ходе аудиенции с которым обсудит проблемы в Сирии и на Украине.

Также в ходе поездки будет обсуждаться вопрос взаимодействия ЕС и России. Помимо нынешнего премьер-министра, Путин также встретится с экс-главой правительства Сильвио Берлускони. Предполагается, что по итогам визита будет подписан ряд соглашений в экономической сфере.