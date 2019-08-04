Одновременно начнутся и работы по восстановлению помещений, которые при царствовании российской правительницы Екатерины Второй были предназначены для нужд императрицы.

Вышеуказанные объекты находятся на территории Ханского дворца. В настоящее время все необходимые для начала реставрации документы находятся у специалистов, ведущих государственную экспертизу. По информации, предоставленной главным архитектором Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Рустемом Умеровым, за всю историю своего существования Ханский дворец ни разу не был досконально отремонтирован. Основной спор между экспертами происходит из-за кровли – она уже давно не соответствует первоначальному облику. Исследования показали, что балки постройки нуждаются в срочной замене. Эксперты заявили, что лучшим вариантом для замены станут балки, выполненные из древесины лиственницы – дерево обладает высоким уровнем прочности и почти не поддаётся процессу гниения.

Кроме того, специалистами было принято решение дополнительно укрепить крышу здания. Это было продиктовано тем, что на территории Крыма случаются землетрясения. Установленная на мечети конструкция из железобетона не многим понравилась внешне, однако, по словам Рустема Умерова, это была острая необходимость. Благодаря ей Большая ханская мечеть в настоящее время сможет выдержать землетрясение в восемь баллов.

В настоящий момент туристы не смогут посетить Большую ханскую мечеть, восстановительные работы ещё не закончены. Специалистам необходимо ещё восстановить внутренние росписи, отреставрировать витражи, завершить потолок и розетку, которая представляет собой историческую ценность. Чтобы туристы смогли увидеть мечеть в том виде, в каком она была при своём первоначальном облике, экспертам потребуется около двух лет реставрационных работ, заключил главный архитектор заповедника.