По словам генерального директора ФК "Рубин" Рустема Сайманова, появление купола над стадионом может существенно увеличить количество болельщиков на проводимых матчах. Об этом Сайманов сказал на телевизионном канале "Матч ТВ", когда ведущий программы "Инсайдеры" Нобель Арустамян попросил рассказать его о низкой посещаемости фанатов на домашних матчах футбольного клуба.При строительстве стадиона в мае 2013 года несущие металлические конструкции спортивного объекта построены так, что способны вынести тяжесть будущего купола. Проект крытого стадиона уже обсуждался с властями Республики Татарстан - по словам Сайманова, его оценили.Однако, когда болельщики казанского "Рубина" окажутся на тёплом стадионе и будут ли выделены денежные средства из республиканского бюджета - об этом информации пока нет."Казань-Арена" - домашняя территория казанского футбольного клуба «Рубин». Стадион наивысшей четвёртой категории УЕФА. Стадион был построен в 2013 году, на нём в рамках проведения XXVII Всемирной летней универсиады и в рамках проведённого в 2015 году чемпионата ФИНА по водным видам спорта прошёл ряд торжественных мероприятий. В 2017 году стадион принимал участников и болельщиков Кубка конфедераций; в 2018 году - чемпионата мира по футболу.