ИА «Ореанда-Новости». Певицу Надежду Бабкину, которой ранее поставили диагноз пневмония, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, она находится в медикаментозной коме, пишет «Интерфакс».



Пресс-атташе артистки Александр Велор рассказал, что врачи приняли такое решение, чтобы избежать дальнейших последствий болезни.



Ранее сообщалось, что Бабкина находится в больнице, врачи диагностировали у неё пневмонию, подчёркивается коронавируса у певицы нет.