24.12.2019, 20:44
«Нафтогаз» планирует подписать договор по газу до 27 декабря
ИА «Ореанда-Новости». «Нафтогаз» планирует подписать договор по газу с Россией до 27 декабря, сообщает издательство «РИА Новости».
Сегодня, 24 декабря, об этом сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко. Он также отметил, что если не получится подписать соглашение, но их сотрудники готовы работать все выходные. Витренко отметил, что и Россия и Украина имеет свои проекты договором, но пока ещё не пришли к единому общему документу.
Для руководителей «Нафтогаза» очень важно подписать договор до конца 2019 года. В противном случае они могут подвести своих европейских партнёров, с которыми заключены договоры на транзит голубого топлива.
Сегодня, 24 декабря, об этом сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко. Он также отметил, что если не получится подписать соглашение, но их сотрудники готовы работать все выходные. Витренко отметил, что и Россия и Украина имеет свои проекты договором, но пока ещё не пришли к единому общему документу.
Для руководителей «Нафтогаза» очень важно подписать договор до конца 2019 года. В противном случае они могут подвести своих европейских партнёров, с которыми заключены договоры на транзит голубого топлива.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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