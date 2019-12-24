



Сегодня, 24 декабря, об этом сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко. Он также отметил, что если не получится подписать соглашение, но их сотрудники готовы работать все выходные.Для руководителей «Нафтогаза» очень важно подписать договор до конца 2019 года.