ИА «Ореанда-Новости» Государственная компания «Нафтогаз Украины» подала иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов. Пресс-служба истца указала, что «НАК «Нафтогаз Украины» и предприятия, входящие в группу «Нафтогаз», в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причинённых экспроприацией активов группы «Нафтогаз» в Крыму».

Ожидается, что решение будет вынесено не раньше конца 2020 года.

В марте 2019 года появилась информация о том, что «Нафтогаз» выиграл в арбитражном трибунале в Гааге иск против России о взыскании ущерба из-за потери активов в Крыму. В министерстве юстиции РФ заявили, что российская сторона не принимала участия в этом разбирательстве и что Кремль не признаёт решение Гаагского суда, поскольку у него нет полномочий для рассмотрения подобного иска. Россия подала заявления об отмене арбитражных решений по таким искам в Верховный суд Швейцарии.