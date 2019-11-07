Об этом сообщили специалисты Роструда России. По результатам подсчёта открытых вакансия выяснилось, что наиболее востребованными являются. По всей стране размещено 7 тысяч вакансий. Второе место занимают врачи -. Такие специалисты требуются в 5 тысяч медицинских учреждений. Тройку лидеров по востребованности закрываютБолее 30 тысяч открытых вакансий насчитывается на должность. Большая нехватка медицинских работников наблюдается в Кемеровской, Свердловской, Ростовской и Саратовской областях. Все в России требуется около