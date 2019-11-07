07.11.2019, 15:54
Наиболее востребованными среди медицинских работников являются терапевты и педиатры
ИА «Ореанда-Новости». Наиболее востребованными должностями среди медицинских работников являются терапевты и педиатры.
Об этом сообщили специалисты Роструда России. По результатам подсчёта открытых вакансия выяснилось, что наиболее востребованными являются педиатры. По всей стране размещено 7 тысяч вакансий. Второе место занимают врачи - терапевты. Такие специалисты требуются в 5 тысяч медицинских учреждений. Тройку лидеров по востребованности закрывают реаниматологи и анестезиологи.
Более 30 тысяч открытых вакансий насчитывается на должность медсестёр. Большая нехватка медицинских работников наблюдается в Кемеровской, Свердловской, Ростовской и Саратовской областях. Все в России требуется около 1,3 миллиона медработников.
Об этом сообщили специалисты Роструда России. По результатам подсчёта открытых вакансия выяснилось, что наиболее востребованными являются педиатры. По всей стране размещено 7 тысяч вакансий. Второе место занимают врачи - терапевты. Такие специалисты требуются в 5 тысяч медицинских учреждений. Тройку лидеров по востребованности закрывают реаниматологи и анестезиологи.
Более 30 тысяч открытых вакансий насчитывается на должность медсестёр. Большая нехватка медицинских работников наблюдается в Кемеровской, Свердловской, Ростовской и Саратовской областях. Все в России требуется около 1,3 миллиона медработников.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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