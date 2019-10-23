ИА "Ореанда-Новости" Более одной тысячи московских пар приняли решение провести регистрацию бракосочетания накануне государственного праздника. Речь идёт о Дне народного единства, который страна отметит 4 ноября.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы столичного управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС), максимально количество пар решило провести свадебную церемонию во Дворце бракосочетания №1, расположенного в центре столицы – в Малом Харитоньевском переулке. Этот дворец имеет и другое название – Грибоедовский ЗАГС. Накануне Дня народного единства шестьдесят пар проведут здесь торжественную церемонию бракосочетания. Среди других, пользующихся популярностью у москвичей, площадок для проведения свадебных церемоний, можно выделить особняк Спиридонова, расположенный в Малом Гнездниковском переулке, смотровая площадка под названием Panorama 360 в башне «Федерация», расположенной на территории столичного делового центра «Москва-Сити» и ряд других. Все они являются новыми в плане проведения свадебных церемоний.

Заявки на проведение церемоний бракосочетания, в основном, запланированы на 1 и 2 ноября. Для тех, кто решил связать себя узами брака в воскресный день, 3 ноября, будет функционировать Дворец бракосочетания №3, расположенный на улице Юных Ленинцев. В столичном управлении ЗАГСа напомнили, что данное учреждение с июля текущего года работает в ежедневном режиме.

Также в столичном ЗАГСе заявили, что с начала текущего года около двухсот пар отметили пятидесятилетие совместной жизни. Для празднества золотой свадьбы пары выбрали столичные ЗАГСы.



