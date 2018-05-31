Ореанда-Новости. Сегодня в Москве был открыт международный бизнес-форум, на котором принимало участие три десятка компаний из Северокавказского федерального округа, а также 16 Австрийских предприятий. Сергей Чеботарёв, который возглавил Министерство по делам Северного Кавказа, заметил в своем выступлении, что такое энергичная работа между СКФО и Австрийским деловым сообществом стартовала три года назад, примерно в тот момент, когда только появилось министерство. Сергей Викторович также отметил, что у Австрии виден острый интерес к бизнес-проектам в нашей стране, и в частности этот интерес касается районов Северного Кавказа. И если товарооборот между Россией и Австрией составляет 4 миллиарда долларов, то тот же самый показатель между Северным Кавказом и Австрией составляет 12000000 долларов. Министр абсолютно уверен в том, что толчком для увеличения этих показателей необходимо плотное сотрудничество.

Чеботарев также заявил, что приветствует совместную деятельность в любых областях. А самой перспективной и потенциальной отраслью для интернационального сотрудничества он видит в поставке Австрийских технологий для развития сельского хозяйства в нашей стране, а также некоторые области промышленности. Не исключён и туризм, который так развит в экономике отечественного региона.

Уже в начале этого лета, представители Австрийских предприятий планируют юридически на бумаге закрепить сотрудничество в сфере туризма на Северном Кавказе. Рассматривается заключение соглашения между «Курортами Северного Кавказа», «Корпорацией развития Северного Кавказа» и передовыми заводами по производству канатных дорог Doppelmayr Seilbahnen и Leitner GmbH. Йоханнес Айгнер, посол Австрии в России, отметил, что организация подобных мероприятий как этот бизнес-форум, весьма существенная задача, развивающая плодотворные взаимоотношения.

Специалисты считают, что следствием таких мероприятий будет увеличение обоюдного туристического потока, а также развитие сельского хозяйства в обеих странах.