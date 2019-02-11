ИА «Ореанда-Новости». 11 февраля, в понедельник, в Госдуме в формате «нулевого чтения» обсудят инициативу Минсельхоза, касающуюся регистрации домашних животных. Владимир Бурматов, председатель комитета ГД по экологии, в интервью «Парламентской газете» сообщил, что в зависимости от желания владельца питомца регистрация будет бесплатной или платной.

В обсуждении законопроекта поучаствуют общественные организации, региональные эксперты - в их числе учёные и ветеринары. Владимир Бурматов, председатель комитета ГД по экологии и защите окружающей среды, дал интервью «Парламентской газете», в котором рассказал об основных положениях законопроекта.

Чтобы зарегистрировать домашнее животное, владелец должен обратиться в территориальное отделение Россельхознадзора. Здесь питомца занесут в единую российскую базу и бесплатно выдадут владельцу специальную наклейку для ошейника. После постановки на учёт у животного появится свой номер - нечто вроде номера паспорта хозяина. Регистрация будет оплачиваться только в том случае, если у владельца будут дополнительные особые пожелания - например, выдать животному специальную бирку, снабдить татуировкой либо чипом, в котором будут содержаться контактные данные хозяина, сведения о прививках.

По поводу сроков регистрации Владимир Бурматов сказал, что это должен быть «комфортный» срок. Главное - не допустить «давления» и сложных условий, иначе вместо постановки на учёт хозяин предпочтёт избавиться от питомца.

Всеобщая регистрация позволит привлечь к ответственности тех, кто выбрасывает домашнее животное на улицу, или тех, чья собака нападает на детей. Более того, единая всероссийская база питомцев позволит найти потерявшихся животных, даже если они числятся в одном регионе, а пропали в другом.

Регистрация домашних животных - одна из самых обсуждаемых сегодня тем в социальных сетях. В частности, пользователей волнует вопрос налога на питомцев. Однако Владимир Бурматов назвал сообщения о налогах «чьим-то вбросом и провокацией», а предложения регистрировать, в частности, аквариумных рыбок - «странными».

В документе пока нет пункта о регистрации безнадзорных животных, а также диких зверей, которых держат в квартирах.