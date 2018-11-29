ИА «Ореанда-Новости». В декабре на первый план выходит несколько законов, которые окажут влияние на жизнь россиян. Это, в частности, закон о налогах, о водителях-международниках, о продуктах ГМО и о системе tax-free, а также о паспорте болельщика.

Срок уплаты имущественного налога (недвижимость, транспорт, земля) - не позднее 1 декабря, но в 2018 году это суббота, потому срок продлевается до понедельника, 3 декабря. Опоздавшие получают увеличение долга за счёт пени. Если наберётся более 30 тысяч рублей, о выезде за границу в отпуск можно забыть, сообщает ФНС. Заплативший налоги по решению суда дополнительно вносит госпошлину, а также сбор службы судебных приставов.

Также с 14 декабря вступает в силу новое положение Минтранса России для водителей, которые задействованы в международных перевозках людей и грузов. У них кроме национального водительского удостоверения должно быть при себе свидетельство о профессиональной компетенции для международного автомобильного перевозчика. Для получения такого свидетельства (сроком на 5 лет) нужно пройти курс повышения квалификации длительностью 36 часов, после чего проводится письменный экзамен. Остальные требования в силе с 2016 года - например, для международного сообщения нужны не только права категории D, но и стаж работы в отрасли не менее 1 года, отсутствие административных наказаний (таких как лишение прав, арест).

26 декабря начнёт действовать решение Евразийской экономической комиссии о маркировке продуктов с ГМО. Рядом со знаком Евразийского экономического союза будет нанесён такой же по размеру и форме знак продукции, которая была получена с применением генетически модифицированных организмов. Уточняется: если содержание ГМО не выше 0,9%, что считается «технически неустранимой примесью») - товар маркироваться не будет.

31 декабря завершается пилотный проект, целью которого было внедрить систему tax-free. Весной 2018 года система работала в четырёх регионах страны, затем ещё в восьми - где проходили матчи чемпионата FIFA - 2018. Tax-free позволяет иностранным гражданам, приезжающим в Россию, сумму НДС, когда они вывозят товары, но возможностью возврата могут воспользоваться только те, кто делает покупки на сумму не менее 10 тысяч рублей.

Наконец, паспорт болельщика после 31 декабря нельзя будет использовать в качестве визы. Все обладатели карт Fan ID чемпионата мира больше не смогут въезжать в Россию или выезжать из неё по этому документу. Необходимо будет оформлять стандартные визы.