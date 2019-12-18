С сентября прошлого года Россия начала обмен данными с Организацией экономического сотрудничества. Таким образом каждый год российские налоговые органы получают данные с других стран об активах и открытых счетах наших граждан, а также сотрудники ФНС представляют аналогичные данные по иностранцам в ОЭСР.На конец 2019 года в списке стран, которые являются участниками обмена информацией с Россией, находятся 88 юрисдикций, то есть 12 территорий и 76 государств, включая Кипр, Сейшелы и Люксембург. Стоит отметить, что Великобритания отказалась в этом году от обмена данными по активам граждан двух стран.