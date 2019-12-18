18.12.2019, 00:09
Налоговые органы узнали о зарубежных активах россиян из 70 юрисдикций
ИА «Ореанда-Новости». Российские налоговые органы узнали о зарубежных активах россиян из 70 юрисдикций, сообщает издательство «РБК».
С сентября прошлого года Россия начала обмен данными с Организацией экономического сотрудничества. Таким образом каждый год российские налоговые органы получают данные с других стран об активах и открытых счетах наших граждан, а также сотрудники ФНС представляют аналогичные данные по иностранцам в ОЭСР. Сравнение зарубежных данных с российскими декларациями помогает выявить налоговые нарушения россиян.
На конец 2019 года в списке стран, которые являются участниками обмена информацией с Россией, находятся 88 юрисдикций, то есть 12 территорий и 76 государств, включая Кипр, Сейшелы и Люксембург. Стоит отметить, что Великобритания отказалась в этом году от обмена данными по активам граждан двух стран.
С сентября прошлого года Россия начала обмен данными с Организацией экономического сотрудничества. Таким образом каждый год российские налоговые органы получают данные с других стран об активах и открытых счетах наших граждан, а также сотрудники ФНС представляют аналогичные данные по иностранцам в ОЭСР. Сравнение зарубежных данных с российскими декларациями помогает выявить налоговые нарушения россиян.
На конец 2019 года в списке стран, которые являются участниками обмена информацией с Россией, находятся 88 юрисдикций, то есть 12 территорий и 76 государств, включая Кипр, Сейшелы и Люксембург. Стоит отметить, что Великобритания отказалась в этом году от обмена данными по активам граждан двух стран.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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