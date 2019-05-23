Отмечается, что засуха в Намибии оказалась самой сильной за последние семь десятков лет. Осадков не было даже во время сезона дождей. По всей стране объявили режим ЧС.Трутнев заявил, что просьбу Намибии России рассмотрит в самые короткие сроки.