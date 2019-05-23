23.05.2019, 21:54
Намибия попросила у России гуманитарную помощь
ИА «Ореанда-Новости». Власти Намибии попросили Россию помочь им из-за очень сильной засухи. Об этом рассказала пресс-служба полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
Отмечается, что засуха в Намибии оказалась самой сильной за последние семь десятков лет. Осадков не было даже во время сезона дождей. По всей стране объявили режим ЧС.
Трутнев заявил, что просьбу Намибии России рассмотрит в самые короткие сроки.
Отмечается, что засуха в Намибии оказалась самой сильной за последние семь десятков лет. Осадков не было даже во время сезона дождей. По всей стране объявили режим ЧС.
Трутнев заявил, что просьбу Намибии России рассмотрит в самые короткие сроки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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