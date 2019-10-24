ИА "Ореанда-Новости" Сотрудники Следственного комитета по Республике Карелия начали проверку произошедшего накануне нападения медведя на собственного дрессировщика во время циркового выступления. Напомним, что инцидент произошёл в карельском городе Олонец, численность которого составляет восемь тысяч человек.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Следственного комитета по Республике Карелия, нападение хищника на человека случилось в цирке шапито под названием «Аншлаг». Эта цирковая организация принадлежит одному предпринимателю родом из Пензы. Следственный комитет посчитал, что были нарушены требования безопасности, которые необходимо соблюдать организаторам при предоставлении услуг населению. Эти признаки преступления предусмотрены частью первой двести тридцать восьмой статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Из опубликованного в социальной сети «ВКонтакте» видеоролика видно, что арена цирка не была огорожена от зрителей никакими защитными ограждениями. Стоит отметить, что среди зрителей находилось много детей. По сведениям Следственного комитета, никто из зрителей не пострадал, а сам дрессировщик, хоть и пострадал от когтей животного, но отказался от медицинской помощи.

На кадрах, сделанных свидетелем инцидента, также видно, что медведь какое-то время исполнял указания дрессировщика. Однако во время выполнения очередного задания внезапно набрасывается на мужчину, валит его с ног и пытается загрызть. Для того, чтобы отогнать и успокоить хищника, другому цирковому сотруднику пришлось применить электрошокер.