ИА «Ореанда-Новости» Суд во Владивостоке приговорил таксиста к 7 годам лишения свободы за нападение на пассажиров. Об этом сообщили в прокуратуре Приморья.

По данным следствия, инцидент случился в августе 2018 года, во время поездки пассажиры и таксист не согласовали условия перевозки, на этой почве разгорелся конфликт.

Водитель становил машину и несколько раз ударил ножом сначала одного пассажира, а затем второго, причинив тяжкий вред их здоровью. Один из пассажиров попытался сбежать, однако водитель бросился за ним и начал угрожать расправой, потерпевший смог скрыться. Сейчас суд приговорил злоумышленника к отбыванию наказания в колонии строгого режима.