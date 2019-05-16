ИА «Ореанда-Новости»   Суд во  Владивостоке приговорил таксиста к  7 годам лишения свободы за нападение на пассажиров. Об этом сообщили в  прокуратуре Приморья.

По данным следствия, инцидент случился в августе 2018 года, во время поездки пассажиры и таксист не согласовали условия перевозки, на этой почве разгорелся конфликт.

Водитель становил машину и несколько раз ударил ножом сначала одного пассажира, а затем второго, причинив тяжкий вред их здоровью.  Один из пассажиров попытался сбежать, однако водитель бросился за ним и начал угрожать расправой, потерпевший смог скрыться. Сейчас суд приговорил злоумышленника к отбыванию наказания в колонии строгого режима.