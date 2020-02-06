Ранее был представлен рейтинг потребления водки среди регионов России. В топ-5 попали Сахалинская и Магаданская области, республика Коми, Чукотка и Карелия.Исаев отметил, что в этих регионах больше пьют, в частности, из-за плохих погодных условий. По словам специалиста, полярный день и полярная ночь негативно отражаются на состоянии психики и организма в целом.Кроме того, в этих регионах много месторождений, где люди добывают природные ресурсы вахтовым методом. Это тоже может быть причиной популярности водки.Аналитики подсчитали, что потребление водки в среднем на 6% увеличилось в 31 регионе. Средний уровень потребления водки по России в прошлом году составил 4,8 литров на человека.