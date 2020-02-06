06.02.2020, 18:27
Нарколог объяснил, почему водка особенно популярна на севере и Дальнем Востоке
ИА «Ореанда-Новости». Глава Независимой наркологической гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев объяснил, по какой причине водка пользуется особенной популярностью на севере и Дальнем Востоке, пишут «Известия».
Ранее был представлен рейтинг потребления водки среди регионов России. В топ-5 попали Сахалинская и Магаданская области, республика Коми, Чукотка и Карелия.
Исаев отметил, что в этих регионах больше пьют, в частности, из-за плохих погодных условий. По словам специалиста, полярный день и полярная ночь негативно отражаются на состоянии психики и организма в целом.
Кроме того, в этих регионах много месторождений, где люди добывают природные ресурсы вахтовым методом. Это тоже может быть причиной популярности водки.
Аналитики подсчитали, что потребление водки в среднем на 6% увеличилось в 31 регионе. Средний уровень потребления водки по России в прошлом году составил 4,8 литров на человека.
Ранее был представлен рейтинг потребления водки среди регионов России. В топ-5 попали Сахалинская и Магаданская области, республика Коми, Чукотка и Карелия.
Исаев отметил, что в этих регионах больше пьют, в частности, из-за плохих погодных условий. По словам специалиста, полярный день и полярная ночь негативно отражаются на состоянии психики и организма в целом.
Кроме того, в этих регионах много месторождений, где люди добывают природные ресурсы вахтовым методом. Это тоже может быть причиной популярности водки.
Аналитики подсчитали, что потребление водки в среднем на 6% увеличилось в 31 регионе. Средний уровень потребления водки по России в прошлом году составил 4,8 литров на человека.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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