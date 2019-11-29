Американцы хотят оплатить по одному месту на кораблях "Союз МС-17" и "Созю МС-18". Такие меры позволят США оставлять своего представителя на МКС до сентября 2021 года. Если сделка не состоится, то американские астронавты не смогут постоянно находиться на борту МКС.Недавно стало известно, что впервые за 19 лет иностранные астронавты не станут членами экипажа кораблей "Союз".По контракту с "Роскосмосом" полёт с американским астронавтом должен состояться в марте 2020 года. Американский конгресс запретил НАСА продлевать контракт.