Этой информацией в пятницу поделился с агентством РИА Новости Дмитрий Рогозин, работающий на должности гендиректора российской корпорации, которая управляет космической отраслью страны.Дмитрий Рогозин заявил о принятом решении по предоставлению НАСА места на российских кораблях для полётов к Международной космической станции. По его словам, американцы запросили также два места на кораблях на конец 2020 года - весну 2021 года.