20.12.2019, 14:31
НАСА получит два места на кораблях "Союз"
ИА «Ореанда-Новости». Российской корпорацией Роскосмос было принято решение о предоставлении НАСА для полётов к МКС два места на кораблях "Союз-МС". Места будут выделены на кораблях "Союз-МС", которые отправятся к МКС в 2020 и 2021 годах.
Этой информацией в пятницу поделился с агентством РИА Новости Дмитрий Рогозин, работающий на должности гендиректора российской корпорации, которая управляет космической отраслью страны.
Дмитрий Рогозин заявил о принятом решении по предоставлению НАСА места на российских кораблях для полётов к Международной космической станции. По его словам, американцы запросили также два места на кораблях на конец 2020 года - весну 2021 года.
Этой информацией в пятницу поделился с агентством РИА Новости Дмитрий Рогозин, работающий на должности гендиректора российской корпорации, которая управляет космической отраслью страны.
Дмитрий Рогозин заявил о принятом решении по предоставлению НАСА места на российских кораблях для полётов к Международной космической станции. По его словам, американцы запросили также два места на кораблях на конец 2020 года - весну 2021 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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