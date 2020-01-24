ИА «Ореанда-Новости». Численность населения России на начало этого года составила 146 миллионов 745 тысяч человек, пишет «Коммерсант».



Таким образом, за год население страны сократилось на 35,6 тысяч человек. Такие показатели приводит Росстат. При этом ведомство не называет причины убыли населения.



Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что в Росси наблюдается «катастрофическое» снижение численности населения. В минувшем году в стране запустили нацпроект «Демография», который призван повысить рост продолжительности здоровой жизни и увеличить число её приверженцев.