Речь идёт о пауках-каракуртах.

По информации, предоставленной медицинскими областными специалистами, раньше жертвами каракуртов становились преимущественно жители сельской территории. Однако, в последнее время участились случаи обращения за неотложной помощью и городских жителей. Следует отметить, что эти пауки являются одной из разновидностей так называемых «чёрных вдов». Яд каракурта до пятнадцати – двадцати раз сильнее яда самой ядовитой змеи. Медики рекомендуют особо опасаться встречи с особью женского пола – они в несколько раз крупнее самцов и способны прокусить кожу человека.

За все три летних месяца в больничные учреждения Астраханской области уже успело обратиться пятнадцать человек. Как уже отмечалось выше, среди обратившихся были и городские жители. По словам медиков, причина близкого расположения пауков-каракуртов к городам заключается в расширении места обитания этих существ. Причина бурной деятельности пауков-каракуртов в Астраханской области может быть связана и с тем, что практически каждые десять лет наблюдается резкая вспышка численности популяции. Аналогичная ситуация в области наблюдалась именно в 2009 году.

Специалисты предупреждают, что с наступлением осеннего периода численность ядовитых пауков может только возрасти. Для того чтобы минимизировать негативные последствия после встречи с каракуртами, врачи рекомендуют надевать на природу закрытую одежду и обувь. В случае обнаружения у себя симптомов, свидетельствующих об укусах каракурта, следует незамедлительно обратиться за помощью в медицинское учреждение.