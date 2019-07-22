ИА "Ореанда-Новости" Сегодня, 22 июля, исполнилось восемьдесят лет супруге известного русского писателя Александра Солженицына. Наталья Солженицына была рядом с мастером около сорока лет, проводив его в последний путь.

Наталья Солженицына (в девичестве Светлова) – уроженка города Москвы. В 1960-х годах окончила механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Спустя шесть лет после выпуска из университета Наталья познакомилась с Александром Солженицыным. Она стала верной спутницей жизни – личный секретарь, помощник, редактор его произведений, мать детей – в этом вся Наталья Солженицына. Официально они оформили отношения в 1973 году. На следующий год она вместе с мужем, матерью и четырьмя сыновьями покинула территорию Советского Союза. После публикации произведения «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына на двадцать лет выселили из страны.

Их обоих лишили советского гражданства, ей восстановили его только в 1990 году. В 1994 году Наталья вернулась вместе со своим мужем в Россию. В августе 2008 года Александра Солженицына не стало.

Через год после смерти мужа на тот момент премьер-министр России Владимир путин пригласил Наталью на встречу, чтобы обсудить литературное и философское наследие Александра Солженицына для включения в школьные программы. В 2017 году Наталью Солженицыну включили в состав Совета при Президенте по культуре и искусству. В настоящее время Наталья Солженицына курирует работу Фонда Солженицына, работа которого была перенесена в столицу в 1990-х годах. Тридцатитомное собрание сочинений Александра Солженицына, которое выходит с 2007 года, также редактируется и составляется Натальей Солженицыной.