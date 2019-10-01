ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин предложил оппозиционеру Алексею Навальному стать главой одного из отдалённых сёл края, пишет «Коммерсант».



Илюхин таким образом прокомментировал показанные Навальным кадры с заброшенной котельной в поселке Средние Пахачи, которую камчатский министр ЖКХ Олег Кукиль объявил работающей с 20 сентября.



Глава региона заявил, что Навальный продемонстрировал «неправду». Он отметил, что на Камчатке много отдалённых сёл, в которых Навальный мог бы применить свой опыт и способности.