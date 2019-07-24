ИА «Ореанда-Новости» Алексей Навальный был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время его утренней пробежки, об этом сам политик написал в Instagram. Как утверждает Навальный, он вышел на пробежку, а также за цветами жене ко дню её рождения. У подъезда дома его ожидали стражи порядка, которые доставили Навального в отдел МВД России по Даниловскому району столицы.

Пока не сообщается, какие претензии возникли к Навальному на этот раз. В минувшую субботу политик участвовал в согласованной акции в защиту политиков, которые не были зарегистрированы на выборы в Мосгордуму. В следующую субботу Фонд борьбы с коррупцией собирается провести ещё одну акцию по этому же поводу, однако с властями она не согласована.