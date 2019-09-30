ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве признал законным решение Роскомнадзора, которые ранее отказал оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации информационного агентства, пишет «МК».



Теперь Навальный может оспорить это решение в апелляции.



В суде Роскомнадзор пояснил, что политик не предоставил документы о наличии или отсутствии второго гражданства. В связи с этим Навального нельзя было проверить на предмет соблюдения закона о СМИ.



Напомним, по закону, человек с иностранным гражданством не может быть учредителем СМИ в России.