Известно, что офицер погиб при помощи в эвакуации экипажа и борьбе за живучесть отсека. Его обнаружили работники поисковой группой в одном из помещений.Пресс-служба Северного флота сообщает, что поиски пропавших не прекращаются, члены аварийно-спасательных команд работают с момента высвобождения аварийного отсека от всех рабочих и ликвидации задымления.







