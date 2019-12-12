12.12.2019, 23:09
Найден один погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»
ИА «Ореанда-Новости». Спасатели обнаружили тело одного погибшего в результате пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов». Ещё 2 человек пока не найдены, сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, погиб военнослужащий Северного флота. Фамилия военного пока не уточняется. Известно, что офицер погиб при помощи в эвакуации экипажа и борьбе за живучесть отсека. Его обнаружили работники поисковой группой в одном из помещений.
Пресс-служба Северного флота сообщает, что поиски пропавших не прекращаются, члены аварийно-спасательных команд работают с момента высвобождения аварийного отсека от всех рабочих и ликвидации задымления.
По предварительным данным, погиб военнослужащий Северного флота. Фамилия военного пока не уточняется. Известно, что офицер погиб при помощи в эвакуации экипажа и борьбе за живучесть отсека. Его обнаружили работники поисковой группой в одном из помещений.
Пресс-служба Северного флота сообщает, что поиски пропавших не прекращаются, члены аварийно-спасательных команд работают с момента высвобождения аварийного отсека от всех рабочих и ликвидации задымления.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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