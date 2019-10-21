МВД и ФСБ провели совместные раскопки в Раменском районе Московской области в районе дачного сообщества.По предварительным данным, этоМедэксперты должны официально подтвердить данные, после чего в дело подозреваемого Олега Медведева будут внесены дополнения.Стоит отметить, что уУлики были также переданы на судебную экспертизу.