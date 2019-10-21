21.10.2019, 15:59
Найдены тела убитого депутата и её семьи
ИА «Ореанда-Новости». Были найдены тела пропавших в 2012 году депутата Раменского района и её семьи, сообщает Следственный комитет России.
МВД и ФСБ провели совместные раскопки в Раменском районе Московской области в районе дачного сообщества. Специалисты в течение 12 дней исследовали местность площадью более 2 тысяч километров. Четыре тела были обнаружены на глубине около 4 метров.
По предварительным данным, это тела погибших Татьяны Сидоровой, её сестры, супруга и ребёнка. Медэксперты должны официально подтвердить данные, после чего в дело подозреваемого Олега Медведева будут внесены дополнения.
Стоит отметить, что у 2 погибших были обнаружены пулевые ранения. Улики были также переданы на судебную экспертизу.
МВД и ФСБ провели совместные раскопки в Раменском районе Московской области в районе дачного сообщества. Специалисты в течение 12 дней исследовали местность площадью более 2 тысяч километров. Четыре тела были обнаружены на глубине около 4 метров.
По предварительным данным, это тела погибших Татьяны Сидоровой, её сестры, супруга и ребёнка. Медэксперты должны официально подтвердить данные, после чего в дело подозреваемого Олега Медведева будут внесены дополнения.
Стоит отметить, что у 2 погибших были обнаружены пулевые ранения. Улики были также переданы на судебную экспертизу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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