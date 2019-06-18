ИА «Ореанда-Новости» Российские города, в которых насчитывается наибольшее число невест, определили специалисты сервиса объявлений «Авито».

Аналитики изучили спрос на свадебные платья за минувшие пять месяцев, и выяснили, жительницы каких городов чаще выходят замуж. Так, девушек из Волгограда, Краснодара и Барнаула больше всего интересовали подвенечные платья. В первую пятёрку также попали Ульяновск и Саратов.

А вот девушки из Перми, Красноярска и Москвы, напротив, реже всего интересуются покупкой свадебных нарядов. В целом, спрос на платья в 15 из 23 городов вырос за год 10,4%.