ИА «Ореанда-Новости»   Российские города, в которых насчитывается наибольшее число невест, определили специалисты сервиса объявлений «Авито».

Аналитики изучили спрос на свадебные платья  за минувшие пять месяцев, и выяснили, жительницы каких городов чаще выходят замуж. Так, девушек из Волгограда, Краснодара и Барнаула больше всего интересовали подвенечные платья.  В первую пятёрку также попали Ульяновск и Саратов.

А вот девушки из Перми, Красноярска и Москвы, напротив, реже всего интересуются покупкой свадебных нарядов.  В целом, спрос на платья в 15 из 23 городов  вырос за год 10,4%.

 