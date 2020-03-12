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, опираясь на информацию от экспертов Raiffeisenbank и Bank of America.По данным агентства, добыча нефти обходится большим нефтяным компаниям из России всего в четыре доллара за баррель, транспортировка - в 5 долларов за баррель.В публикации заявлено, что это возможно в связи с тем, что сочетаются такие факторы, как гибкая налоговая система, развитая инфраструктура, невысокая себестоимость добычи. Помимо этого,Заявлено, что ослабление рубля выгодно производителям из РФ, получающим часть доходов в американской валюте, а тратящим только лишь в рублях.