12.03.2020, 14:17
Представлен ключевой козырь РФ в нефтяной войне
ИА «Ореанда-Новости». РФ практически является единственным в мире производителем нефти, который способен нормально функционировать в условиях стоимости сырья на уровне пятнадцати-двадцати долларов, рассказывает издание Bloomberg, опираясь на информацию от экспертов Raiffeisenbank и Bank of America.
По данным агентства, добыча нефти обходится большим нефтяным компаниям из России всего в четыре доллара за баррель, транспортировка - в 5 долларов за баррель. Расходы нефтяных компаний из РФ исчисляются всего лишь $6-8 за баррель.
В публикации заявлено, что это возможно в связи с тем, что сочетаются такие факторы, как гибкая налоговая система, развитая инфраструктура, невысокая себестоимость добычи. Помимо этого, одним из ключевых козырей РФ в нефтяной войне является плавающий курс её национальной валюты. Заявлено, что ослабление рубля выгодно производителям из РФ, получающим часть доходов в американской валюте, а тратящим только лишь в рублях.
По данным агентства, добыча нефти обходится большим нефтяным компаниям из России всего в четыре доллара за баррель, транспортировка - в 5 долларов за баррель. Расходы нефтяных компаний из РФ исчисляются всего лишь $6-8 за баррель.
В публикации заявлено, что это возможно в связи с тем, что сочетаются такие факторы, как гибкая налоговая система, развитая инфраструктура, невысокая себестоимость добычи. Помимо этого, одним из ключевых козырей РФ в нефтяной войне является плавающий курс её национальной валюты. Заявлено, что ослабление рубля выгодно производителям из РФ, получающим часть доходов в американской валюте, а тратящим только лишь в рублях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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