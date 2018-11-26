Так, лидером рейтинга стал Брянск. Вторую строчку в списке заняла Москва, на третьем месте расположился Краснодар. За ними идут Волгоград, Иваново, Челябинск, Ростов-на-Дону и Воронеж. Кроме того, в десятку самых курящих городов России вошли также Новосибирск, Омск и Казань.. При этом после того, как в 2013 году был принят антитабачный закон, несколько миллионов россиян отказались от употребления табака. Только в этом году за нарушения антитабачного законодательства были оштрафованы около 8 тысяч граждан. Общая сумма штрафов превысила 110 миллионов рублей.Ранее туристы назвали самые дружелюбные российские города. По мнению россиян, это Санкт-Петербург. За него проголосовали 32 процента участников опроса. Второе место в рейтинге самых добрых городов России занял Краснодар, на третьем месте оказались сразу три города – Казань, Севастополь и Петрозаводск.Кроме того, ранее были названы лучшие в России города для шопинга. В этом рейтинге лидером стала Москва. За неё проголосовали почти 53% респондентов. На втором месте оказался Санкт-Петербург с 26% голосов. В топ-3 лучших для совершения покупок городов в России попал и Сочи. За этот город проголосовали 15% участников опроса. Кроме того, лидерами голосования также стали Казань и Калининград. Эти города получили по 3% голосов.