26.11.2018, 19:28
Назван самый курящий в России город
ИА «Ореанда-Новости». Агентство Zoom Market составило своеобразный антирейтинг российских городов, жители которых больше всего курят.
Так, лидером рейтинга стал Брянск. Вторую строчку в списке заняла Москва, на третьем месте расположился Краснодар. За ними идут Волгоград, Иваново, Челябинск, Ростов-на-Дону и Воронеж. Кроме того, в десятку самых курящих городов России вошли также Новосибирск, Омск и Казань.
Участники опроса отвечали на три вопроса: курят ли члены их семьи, курят ли они сами и имели ли они эту привычку раньше. Респонденты отвечали на вопросы по время личного интервью, их возраст – от 23 до 76 лет. Всего агентству удалось опросить около 2,6 тысячи человек.
В Министерстве здравоохранения ранее сообщали, что около 17% случаев преждевременной смертности в стране случается из-за курения. При этом после того, как в 2013 году был принят антитабачный закон, несколько миллионов россиян отказались от употребления табака. Только в этом году за нарушения антитабачного законодательства были оштрафованы около 8 тысяч граждан. Общая сумма штрафов превысила 110 миллионов рублей. По данным Роспотребнадзора, в мире каждый год от курения умирает порядка 6 миллионов человек. А Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что к 2030 году это число достигнет 8 миллионов ежегодно.
Ранее туристы назвали самые дружелюбные российские города. По мнению россиян, это Санкт-Петербург. За него проголосовали 32 процента участников опроса. Второе место в рейтинге самых добрых городов России занял Краснодар, на третьем месте оказались сразу три города – Казань, Севастополь и Петрозаводск.
Кроме того, ранее были названы лучшие в России города для шопинга. В этом рейтинге лидером стала Москва. За неё проголосовали почти 53% респондентов. На втором месте оказался Санкт-Петербург с 26% голосов. В топ-3 лучших для совершения покупок городов в России попал и Сочи. За этот город проголосовали 15% участников опроса. Кроме того, лидерами голосования также стали Казань и Калининград. Эти города получили по 3% голосов.
Так, лидером рейтинга стал Брянск. Вторую строчку в списке заняла Москва, на третьем месте расположился Краснодар. За ними идут Волгоград, Иваново, Челябинск, Ростов-на-Дону и Воронеж. Кроме того, в десятку самых курящих городов России вошли также Новосибирск, Омск и Казань.
Участники опроса отвечали на три вопроса: курят ли члены их семьи, курят ли они сами и имели ли они эту привычку раньше. Респонденты отвечали на вопросы по время личного интервью, их возраст – от 23 до 76 лет. Всего агентству удалось опросить около 2,6 тысячи человек.
В Министерстве здравоохранения ранее сообщали, что около 17% случаев преждевременной смертности в стране случается из-за курения. При этом после того, как в 2013 году был принят антитабачный закон, несколько миллионов россиян отказались от употребления табака. Только в этом году за нарушения антитабачного законодательства были оштрафованы около 8 тысяч граждан. Общая сумма штрафов превысила 110 миллионов рублей. По данным Роспотребнадзора, в мире каждый год от курения умирает порядка 6 миллионов человек. А Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что к 2030 году это число достигнет 8 миллионов ежегодно.
Ранее туристы назвали самые дружелюбные российские города. По мнению россиян, это Санкт-Петербург. За него проголосовали 32 процента участников опроса. Второе место в рейтинге самых добрых городов России занял Краснодар, на третьем месте оказались сразу три города – Казань, Севастополь и Петрозаводск.
Кроме того, ранее были названы лучшие в России города для шопинга. В этом рейтинге лидером стала Москва. За неё проголосовали почти 53% респондентов. На втором месте оказался Санкт-Петербург с 26% голосов. В топ-3 лучших для совершения покупок городов в России попал и Сочи. За этот город проголосовали 15% участников опроса. Кроме того, лидерами голосования также стали Казань и Калининград. Эти города получили по 3% голосов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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