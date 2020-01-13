ИА «Ореанда-Новости» Глава комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина рассказала, что Москва стала лидером среди регионов страны по количеству туристов на новогодние праздники.



Так, в период новогодних каникул столицу посетили более 20 миллионов туристов. Отмечается, что среди туристов были как жители российских регионов, так и иностранцы.



Во время праздников работала горячая линия ОП, куда граждане могли обратиться по разным вопросам. Почти половина обращений касалась некачественного сервиса.