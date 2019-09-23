Так, большинство россиянок вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет. При этом исследование, которое проводилось восемь лет назад, показывало, что тогда средний возраст замужества был 18–24 года.Эксперты отмечают, что повышение возрастного порога прежде всего связано с социальными причинами. Например, с построением карьеры, получением образования или просто желания пожить для себя. Эксперты также добавили, что растёт и число пар, которые не хотят официально оформлять отношения.