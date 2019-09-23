23.09.2019, 10:20
Назван средний возраст замужества у женщин в России
ИА «Ореанда-Новости». Женщины в России стали в более старшем возрасте выходить замуж, пишет РБК со ссылкой на Росстат.
Так, большинство россиянок вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет. При этом исследование, которое проводилось восемь лет назад, показывало, что тогда средний возраст замужества был 18–24 года.
Эксперты отмечают, что повышение возрастного порога прежде всего связано с социальными причинами. Например, с построением карьеры, получением образования или просто желания пожить для себя. Эксперты также добавили, что растёт и число пар, которые не хотят официально оформлять отношения.
Так, большинство россиянок вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет. При этом исследование, которое проводилось восемь лет назад, показывало, что тогда средний возраст замужества был 18–24 года.
Эксперты отмечают, что повышение возрастного порога прежде всего связано с социальными причинами. Например, с построением карьеры, получением образования или просто желания пожить для себя. Эксперты также добавили, что растёт и число пар, которые не хотят официально оформлять отношения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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