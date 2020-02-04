ИА «Ореанда-Новости». Эвакуированных из китайского Уханя россиян будут две недели держать на карантине в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» расположенном в 28 километрах от Тюмени, пишет «МК».



Отмечается, что центре хорошие условия проживания, а также есть возможность оказывать медицинскую помощь. Обычно там проходят реабилитацию пациенты после эндопротезирования суставов и перенесшие онкологические заболевания.



Известно, что в Тюмень два самолёта со 147 гражданами России прибудут утром. Людей сразу посадят в автобусы и привезут лечебный центр.