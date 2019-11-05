Запуск газа планируется по газопроводу «Сила Сибири»Сегодня, 5 ноября, было достигнуто двустороннее соглашение по дате пуска газа из России в Китай. Дата указана предварительная. Если кто-то из участников торжественной церемонии откажется, то возможен перенос мероприятия.Россия планирует поставить на китайский рынокпо газопроводу «Сила Сибири» в ближайшее время.