ИА «Ореанда-Новости». Стала известна дата торжественной церемонии пуска газа в Китайскую Народную Республику, сообщает издательство «ТАСС».

Запуск газа планируется по газопроводу «Сила Сибири» планируется на 2 декабря 2019 года. Сегодня, 5 ноября, было достигнуто двустороннее соглашение по дате пуска газа из России в Китай. Дата указана предварительная. Если кто-то из участников торжественной церемонии откажется, то возможен перенос мероприятия.

Россия планирует поставить на китайский рынок около 1 триллиона кубометров голубого топлива по газопроводу «Сила Сибири» в ближайшее время.

 

 