05.11.2019, 16:17
Названа дата пуска газа в Китае
ИА «Ореанда-Новости». Стала известна дата торжественной церемонии пуска газа в Китайскую Народную Республику, сообщает издательство «ТАСС».
Запуск газа планируется по газопроводу «Сила Сибири» планируется на 2 декабря 2019 года. Сегодня, 5 ноября, было достигнуто двустороннее соглашение по дате пуска газа из России в Китай. Дата указана предварительная. Если кто-то из участников торжественной церемонии откажется, то возможен перенос мероприятия.
Россия планирует поставить на китайский рынок около 1 триллиона кубометров голубого топлива по газопроводу «Сила Сибири» в ближайшее время.
Запуск газа планируется по газопроводу «Сила Сибири» планируется на 2 декабря 2019 года. Сегодня, 5 ноября, было достигнуто двустороннее соглашение по дате пуска газа из России в Китай. Дата указана предварительная. Если кто-то из участников торжественной церемонии откажется, то возможен перенос мероприятия.
Россия планирует поставить на китайский рынок около 1 триллиона кубометров голубого топлива по газопроводу «Сила Сибири» в ближайшее время.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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