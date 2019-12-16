Такие цифры были представлены во ВЦИОМ. Об этом сообщается в газете "Ведомости".40 процентам респондентов известно о случаях побоев в семьях друзей и знакомых. 50 процентов считают, что прощать нельзя даже первый случай насилия в семье. 39 процентов отвечавших сказали, что первый случай насилия готовы простить."Ведомости" отмечают, что ответы женщин и мужчин заметно разнятся.За принятие закона активнее выступают женщины - 80 процентов. С ними согласны 57 процентов мужчин.