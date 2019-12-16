16.12.2019, 09:52
Названа доля россиян, которые поддерживают закон о домашнем насилии
ИА «Ореанда-Новости». 70 процентов россиян из числа опрошенных заявляют о необходимости принятия закона о профилактике домашнего насилия. Данный закон не нужен семи процентам россиян. Такие цифры были представлены во ВЦИОМ. Об этом сообщается в газете "Ведомости".
90 процентов опрошенных выступили против любого физического насилия в семье. Восемь процентов отвечавших заявляют, что при определённых обстоятельствах можно ударить супруга. 40 процентам респондентов известно о случаях побоев в семьях друзей и знакомых. 50 процентов считают, что прощать нельзя даже первый случай насилия в семье. 39 процентов отвечавших сказали, что первый случай насилия готовы простить.
"Ведомости" отмечают, что ответы женщин и мужчин заметно разнятся. Заявили о готовности простить первые побои в семье 52 процента опрошенных мужчин и лишь 29 процентов из числа опрошенных женщин. Не настроены прощать 34 процента мужчин и 62 процента женщин.
За принятие закона активнее выступают женщины - 80 процентов. С ними согласны 57 процентов мужчин.
90 процентов опрошенных выступили против любого физического насилия в семье. Восемь процентов отвечавших заявляют, что при определённых обстоятельствах можно ударить супруга. 40 процентам респондентов известно о случаях побоев в семьях друзей и знакомых. 50 процентов считают, что прощать нельзя даже первый случай насилия в семье. 39 процентов отвечавших сказали, что первый случай насилия готовы простить.
"Ведомости" отмечают, что ответы женщин и мужчин заметно разнятся. Заявили о готовности простить первые побои в семье 52 процента опрошенных мужчин и лишь 29 процентов из числа опрошенных женщин. Не настроены прощать 34 процента мужчин и 62 процента женщин.
За принятие закона активнее выступают женщины - 80 процентов. С ними согласны 57 процентов мужчин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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