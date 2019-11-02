02.11.2019, 21:33
Названа главная версия убийства главы Центра «Э» Ингушетии
ИА «Ореанда-Новости». Начальник Центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев был убит по «заказу», пишет «МК» со ссылкой на источник.
Следствие полагает, что его могли убить из-за его профессиональной деятельности. Сообщается, что у Эльджаркиева был конфликт с религиозными экстремистскими группировками республики.
Эльджаркиев был в столице по личным делам. Ранее ему неоднократно поступали угрозы. Уже известно, что убийца сделал не менее девяти выстрелов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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