ИА «Ореанда-Новости». Начальник Центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев был убит по «заказу», пишет «МК» со ссылкой на источник.



Следствие полагает, что его могли убить из-за его профессиональной деятельности. Сообщается, что у Эльджаркиева был конфликт с религиозными экстремистскими группировками республики.



Эльджаркиев был в столице по личным делам. Ранее ему неоднократно поступали угрозы. Уже известно, что убийца сделал не менее девяти выстрелов.