ИА «Ореанда-Новости». В результате инцидента пострадало 12 человек.

По предварительной информации известно, что причиной взрыва бытового газа в кафе стало нарушение правил эксплуатации. Об этом сообщило управление по информационной политике города.

Шесть человек доставлены в больницу с ожогами. Два человека (женщина и подросток) находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. У женщины 40% тела покрыто ожогами, у подростка – 15%. Необходимость в транспортировке отсутствует. Кроме того, всех пострадавших обеспечили нужными лекарствами и оказывают необходимую помощь.

Возгорание в кафе произошло в 08:41 по местному времени (03:41 мск). Работники кафе, которые пришли утром на работу, почувствовали запах газа. Они попытались остановить утечку самостоятельно, однако не справились. Концентрация газа достигла предела, произошло воспламенение от рабочей плиты и случился взрыв.