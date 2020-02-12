ИА «Ореанда-Новости»Эксперты сервиса "Яндекс.Касса" провели исследование, касающееся трат жителей России в интернет-магазинах. Обзор исследования представлен агентством ТАСС. 

По результатам исследования выяснилось, что самые большие чеки в прошлом году зафиксировали при осуществлении покупок на сайтах, предлагающих услуги в сфере строительства и проектирования. При бесконтактной оплате их средний показатель равнялся 9,7 тысячам рублей. Однако данная сумма снижалась втрое при оплате через интернет-банк или при оплате картами. 

Подобная тенденция просматривалась на сервисах бронирования отелей: в среднем 9,5 тысяч рублей при бесконтактной оплате и 5 тысяч рублей при использовании других способов оплаты. 

Наибольший оборот с применением бесконтактных платежей зафиксирован на торговых интернет-площадках, продающих бытовую технику и электронику. 