12.02.2020, 13:16
Названа причина больших трат жителей РФ
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты сервиса "Яндекс.Касса" провели исследование, касающееся трат жителей России в интернет-магазинах. Обзор исследования представлен агентством ТАСС.
По результатам исследования выяснилось, что самые большие чеки в прошлом году зафиксировали при осуществлении покупок на сайтах, предлагающих услуги в сфере строительства и проектирования. При бесконтактной оплате их средний показатель равнялся 9,7 тысячам рублей. Однако данная сумма снижалась втрое при оплате через интернет-банк или при оплате картами.
Подобная тенденция просматривалась на сервисах бронирования отелей: в среднем 9,5 тысяч рублей при бесконтактной оплате и 5 тысяч рублей при использовании других способов оплаты.
Наибольший оборот с применением бесконтактных платежей зафиксирован на торговых интернет-площадках, продающих бытовую технику и электронику.
По результатам исследования выяснилось, что самые большие чеки в прошлом году зафиксировали при осуществлении покупок на сайтах, предлагающих услуги в сфере строительства и проектирования. При бесконтактной оплате их средний показатель равнялся 9,7 тысячам рублей. Однако данная сумма снижалась втрое при оплате через интернет-банк или при оплате картами.
Подобная тенденция просматривалась на сервисах бронирования отелей: в среднем 9,5 тысяч рублей при бесконтактной оплате и 5 тысяч рублей при использовании других способов оплаты.
Наибольший оборот с применением бесконтактных платежей зафиксирован на торговых интернет-площадках, продающих бытовую технику и электронику.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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