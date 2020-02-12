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По результатам исследования выяснилось, что самые большие чеки в прошлом году зафиксировали при осуществлении покупок на сайтах, предлагающих услуги в сфере строительства и проектирования.Подобная тенденция просматривалась на сервисах бронирования отелей: в среднем 9,5 тысяч рублей при бесконтактной оплате и 5 тысяч рублей при использовании других способов оплаты.Наибольший оборот с применением бесконтактных платежей зафиксирован на торговых интернет-площадках, продающих бытовую технику и электронику.