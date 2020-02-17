17.02.2020, 22:45
Названа причина массовой гибели птиц на Ставрополье
ИА «Ореанда-Новости». Прокуратура Ставропольского края заявила, что массовая гибель птиц в Минеральных Водах случилась из-за резкого перепада температуры, пишет РИА Новости.
Ранее в соцсетях появились фотографии мёртвых птиц.
В Надзорном ведомстве отметили, что власти города должны были вовремя убрать мёртвых птиц с улиц, а этого сделано не было. В связи с этим главе управления муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа внесено представление.
Ранее в соцсетях появились фотографии мёртвых птиц.
В Надзорном ведомстве отметили, что власти города должны были вовремя убрать мёртвых птиц с улиц, а этого сделано не было. В связи с этим главе управления муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа внесено представление.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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