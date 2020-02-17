Ранее в соцсетях появились фотографии мёртвых птиц.В Надзорном ведомстве отметили, что власти города должны были вовремя убрать мёртвых птиц с улиц, а этого сделано не было. В связи с этим главе управления муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского округа внесено представление.